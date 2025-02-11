Самый дорогой билет на поезд в России – это путешествие на поезде класса люкс «Золотой орел», который с лета 2021 года курсирует по маршруту Москва – Владивосток. Этот уникальный состав предназначен для комфортного туристического путешествия по Транссибирской магистрали.

В составе поезда 19 вагонов, половина из которых предназначена для персонала. Пассажиры могут выбрать размещение в одноместных или двухместных купе, оформленных в классическом стиле. В стоимость одного билета входит не только обслуживание на борту, но и экскурсии в городах, где поезд делает остановки.

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Путешествие на «Золотом орле» длится 14 дней и охватывает десятки российских городов, предлагая туристам уникальную возможность увидеть страну в комфортных условиях. Однако за такой уровень сервиса придется заплатить немало: стоимость билета в вагоне класса «Империал» может достигать 3,5 миллиона рублей.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.