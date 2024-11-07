Маяк Анива – одно из самых узнаваемых и мистических мест Сахалина, притягивающее как местных жителей, так и путешественников со всего мира. Построенный еще в 1939 году на скалистом мысе Анива, он стал настоящим символом острова. Своим величием и уединенным расположением маяк словно воплощает силу природы и непреклонность человека перед стихиями.

Заброшенное сооружение уже давно не выполняет своей функции, но его необычный облик и захватывающая история делают это место по-настоящему уникальным. Маяк стоит на скале, окруженной бушующими волнами, и добраться до него можно только морским путем.

Какие сувениры привезти из Калининграда

Сегодня маяк Анива представляет собой интересный объект для исследования и фотографии. Внутри его массивного бетонного корпуса можно увидеть остатки механизмов, заржавевшие лестницы и комнаты, хранящие отпечатки прошлого. С высоты маяка открываются завораживающие виды на море, побережье и окрестные скалы.

Подробнее об этом месте рассказала в своем видео блогер @lera.travel.