Если вы планируете поездку в Калининград, наверняка уже задумывались о том, какие сувениры привезти на память. Конечно, первыми на ум приходят янтарь и марципан – традиционные символы региона.

Однако в Калининграде есть еще много интересных местных сувениров, которые порадуют вас и ваших близких.

Необычный и аутентичный сувенир – это образец хаусмарки. Это знаки и символы, которые использовали на фасадах домов для обозначения их владельцев. В Калининграде они появились еще в период Восточной Пруссии, и до сих пор можно встретить хаусмарки на старинных зданиях.

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Необычный и стильный сувенир – декор из исторических бутылок. Это оригинальные изделия, созданные из старых стеклянных бутылок, найденных на территории бывшего Кенигсберга. В руках мастеров бутылки превращаются в красивые вазы, подсвечники и другие элементы декора.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @guide_eva.