В Колпинском районе Санкт-Петербурга, в поселке Понтонный, находится одна из самых необычных церквей города – церковь «Ковчег». Ее уникальный архитектурный облик мгновенно привлекает внимание и отличается от традиционных храмов. Строение выполнено в постмодернистском стиле и отличается множеством необычных вертикальных и плавных форм.

Построенная по проекту архитекторов Игоря Шмелева и Бенциона Фабрицкого, она выделяется уникальным постмодернистским стилем. Изначально здание задумывалось как музей, но позже стало храмом для евангельской общины.

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Архитектура вдохновлена формами лодок и историей Петра I, что придает церкви ассоциации с библейским ковчегом, символизируя спасение и надежду. Сочетание символики и современного дизайна делает это место уникальным для посещения.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @kirsanov_trip.