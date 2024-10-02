Москва – это не только огромный мегаполис с множеством достопримечательностей, но и город, окруженный живописными и исторически значимыми местами, которые заслуживают внимания.

Всего в нескольких десятках километров от столицы скрыты настоящие жемчужины, где можно насладиться природой и прикоснуться к богатой истории.

Расположенная на юге Москвы, усадьба Остафьево – это один из самых известных и значимых памятников русской культуры. Она стала известной благодаря своим выдающимся хозяевам и многочисленным литературным встречам, за что получила прозвище «Русский Парнас». В разное время здесь гостили такие великие писатели и поэты, как Александр Пушкин, Николай Гоголь, Иван Тургенев и многие другие.

Места, которые стоит посетить в Геленджике

Всего в нескольких километрах от Остафьева находится еще одно уникальное место – Знаменская церковь в селе Дубровицы. Этот храм, построенный в начале XVIII века, отличается необычным для России стилем барокко. Его архитектура удивляет и восхищает своим великолепием и деталями.