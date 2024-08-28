Геленджик – один из самых популярных курортов на Черноморском побережье России. Здесь туристов ждут великолепные виды, прозрачные пляжи и приятный климат, который создает идеальные условия для отдыха.

Однако Геленджик – это не только пляжный отдых и развлечения. Город и его окрестности богаты уникальными достопримечательностями. Вот некоторые из самых впечатляющих мест, которые обязательно стоит посетить во время вашего пребывания в Геленджике:

Шато де Талю

Шато де Талю – это уникальный винодельческий комплекс, расположенный в живописном месте недалеко от Геленджика. Построенный в стиле средневекового замка, он включает в себя винодельню, дегустационные залы и ресторан. Посетители могут насладиться экскурсией по виноградникам, узнать о процессе производства вина и, конечно же, продегустировать различные сорта.

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Сухогруз «Рио»

Сухогруз «Рио» – это необычная достопримечательность, расположенная у берегов Кабардинки (пригород Геленджика). Корабль сел на мель в 2018 году во время шторма и с тех пор стал популярным местом для фотосессий и экскурсий.

Подробнее об остальных достопримечательностях рассказала в своем видео блогер @marussia_piter.