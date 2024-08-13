Крымский полуостров часто называют миром в миниатюре из-за его удивительного разнообразия природных ландшафтов, климатических зон, флоры и фауны, а также богатой истории и культурного наследия.

Такое разнообразие делает Крым уникальным туристическим направлением, где можно получить впечатления, сравнимые с путешествием по разным странам, не покидая пределов одного региона.

Лавандовые поля в Тургеневке напоминают знаменитые поля Прованса во Франции. Бескрайние фиолетовые просторы на фоне крымских гор создают потрясающий вид.

Неочивидные достопримечательности Алушты, которые стоит посетить

Балаклаву, небольшой городок недалеко от Севастополя, часто сравнивают с черногорским Котором из-за схожего расположения и атмосферы. Оба города расположены в глубоких бухтах, окруженных высокими горами, что создает впечатляющий природный пейзаж.