Многие туристы, приезжающие в Алушту, спешат осмотреть известные достопримечательности. Но помимо этих популярных мест в городе и его окрестностях есть немало интересных и необычных локаций, которые стоит посетить.

Одна из них – Улиточная ферма в Верхней Кутузовке. Этот небольшой семейный бизнес предлагает увлекательную экскурсию, в ходе которой гости могут собственными глазами увидеть, как разводят и выращивают виноградных улиток.

Еще одно любопытное место для посещения – это выставка ретро автомобилей в поселке Лучистое. Коллекция старинных машин, от довоенных «Побед» до редких советских моделей 1970-х.

Уникальный музей, который стоит посетить в Пензе

Об этих и других интересных достопримечательности Алушты рассказала в своем видео блогер @avanturizm.