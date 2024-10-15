В поездках на поезде существуют негласные правила и некоторые официальные запреты, о которых многие пассажиры не задумываются, но их стоит учитывать для комфортного путешествия всех участников. Вот несколько неочевидных правил, которые нельзя нарушать, чтобы поездка прошла гладко.

Соблюдайте правила пользования местами

Если вы путешествуете на верхней полке, помните, что право посидеть внизу ограничено двумя часами в сутки. Это правило позволяет всем пассажирам комфортно использовать свои места, и если вы остались внизу дольше положенного, это может вызвать недовольство соседей.

Приоритет на размещение багажа

Для размещения крупного багажа под сиденьями внизу приоритет имеют пассажиры нижних полок. Именно им нужно удобно разместить свои вещи под сиденьями, а тем, кто на верхних местах, лучше использовать верхние полки.

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Постельное белье и личная гигиена

Вы можете отказаться от постельного белья, если считаете его не нужным, но при этом пользоваться подушкой и одеялом с личным бельем запрещено.

Подробнее об остальных правилах рассказала в своем видео блогер @avanturizm.