Кавказ – это регион, который привлекает туристов в любое время года, но чтобы получить максимум впечатлений, важно выбрать правильный сезон для поездки. Все зависит от того, какие места вы планируете посетить и чем хотите заниматься.

Если ваш маршрут включает знакомство с городами, такими как Тбилиси, то лучше всего выбрать весенние или осенние месяцы. В этот период в столице Грузии царит приятная погода: не слишком жарко, что позволяет комфортно гулять по старинным улочкам и изучать местную культуру.

В какой сезон не стоит ехать в Турцию

Что касается поездки в горы, здесь важно учитывать погодные условия. Апрель может оказаться не самым удачным месяцем для горных прогулок – многие маршруты и локации будут под снегом, что сделает их труднодоступными. Лучшее время для путешествия по горным регионам Кавказа – июнь. В это время снег уже сходит, открывая живописные виды и маршруты, а природа расцветает в полную силу. Летом в горах комфортная температура, что позволяет наслаждаться походами, прогулками и активными видами отдыха.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nickstrogov.