Выбирая время для поездки в Турцию, стоит учитывать не только туристические маршруты, но и сезон. Даже самые красивые места могут потерять свое очарование, если отдыхать в них в неподходящее время года.

Каш, уютный курорт на побережье, в августе превращается в испытание на выносливость. Температура может достигать 40 градусов, город переполнен туристами, а цены на жилье и услуги значительно выше. Если вы хотите насладиться атмосферой Каша и открыть для себя все его прелести, лучше запланировать поездку на ноябрь.

О чем нужно знать перед покупкой дешевого тура

Каппадокия, со своими величественными пейзажами и знаменитыми полетами на воздушных шарах, в июле может стать настоящим испытанием. Жаркий, сухой климат региона делает пребывание в пустынной местности невыносимым. Лучшее время для посещения — октябрь, когда температура значительно снижается, и вы сможете наслаждаться видами без риска перегрева и сильного зноя.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nickstrogov.