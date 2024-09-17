Приобретение дешевых туров может показаться отличным способом сэкономить на отдыхе, но перед покупкой важно учитывать несколько моментов, которые могут повлиять на впечатления от поездки.

Обратите внимание на время вылета. В недорогих пакетах часто предлагают перелеты на неудобные часы — поздно ночью или рано утром. Это означает, что вам, возможно, придется долго ждать заселения в отель, что может быть утомительным после длительного перелета.

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Также стоит узнать, какое питание включено в тур. Часто в бюджетных предложениях питание либо не включено вовсе, либо предоставляется в ограниченном объеме. Это значит, что за полноценные обеды или ужины придется платить отдельно, что может неожиданно увеличить общие расходы на отдых.

Подробнее об остальных нюансах дешевых туров рассказал в своем видео блогер @traveltema.