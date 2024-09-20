Останкинская телебашня — это не просто смотровая площадка, а уникальная возможность увидеть Москву с высоты 337 метров. Поднявшись наверх, вы сможете насладиться захватывающими видами на весь город. Особенное впечатление производит прозрачный пол на смотровой площадке, который позволяет ощутить себя парящим над столицей.

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Кроме того, на высоте 330 метров расположен ресторан с вращающимся полом. Это не просто обед или ужин — это целое событие. За время трапезы панорама за окнами сменяется каждую минуту, и вы успеете увидеть все уголки Москвы, не покидая своего стола. Такое сочетание высоты, комфорта и уникальных видов делает посещение Останкинской телебашни незабываемым.

Подробнее об этом месте рассказали в видео на странице @глазмосквы.