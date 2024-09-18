Когда речь заходит о путешествиях по России, чаще всего на ум приходят Москва и Санкт-Петербург — два культурных и исторических центра страны. Однако за пределами этих мегаполисов скрыты настоящие жемчужины российской истории, архитектуры и природы.

Если вы хотите открыть для себя новые горизонты и погрузиться в атмосферу провинциальных городов, вот направления, которые стоит включить в свой маршрут.

Печоры – небольшой город в Псковской области известен своими древними монастырями и старинной архитектурой. Самое главное достояние Печор — Псково-Печерский монастырь, один из немногих на территории России, который никогда не закрывался даже в советские годы.

Городец в Нижегородской области известен своими традиционными промыслами и ремеслами. Город словно замер в прошлых столетиях, сохраняя атмосферу старой России. Гуляя по его улочкам, обязательно загляните в музеи городецкой игрушки и пряника — местные сладости давно стали визитной карточкой региона. Кроме того, Городец расположен на живописных берегах Волги, предлагая захватывающие виды и возможность прогулок вдоль реки.

Лучший парк на Черноморском побережье

Плес – маленький городок в Ивановской области давно полюбился художникам и поэтам. Левитан писал здесь свои знаменитые пейзажи, а Плес до сих пор сохраняет атмосферу творческого вдохновения.

Подробнее об остальных городах рассказал в своем видео блогер @markeremin.