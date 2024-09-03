Среди множества достопримечательностей Краснодарского края особое место занимает «Старый парк» в поселке Кабардинка, который многие туристы называют лучшим парком на Черноморском побережье. Этот уникальный объект представляет собой не просто парк, а настоящий культурный центр под открытым небом.

«Старый парк» был основан в 2001 году архитектором Александром Алексеевым. На территории площадью один гектар создатели парка сумели воплотить идею единства времен и культур.

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В парке можно увидеть уменьшенные копии знаменитых архитектурных сооружений: египетские пирамиды, античный храм, готический собор, японскую пагоду и многое другое. Все эти объекты гармонично вписаны в ландшафт, создавая неповторимую атмосферу путешествия во времени и пространстве.

Подробнее об этом месте рассказала в своем видео блогер @avanturizm.