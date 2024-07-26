Лето – идеальное время для путешествий по России. Пока солнце щедро одаривает теплом, а природа показывает всю свою красоту, самое время отправиться в увлекательное путешествие по городам нашей необъятной страны. Итак, куда же отправиться этим летом?

Выборг, город на северо-западе России, очарует вас своей средневековой атмосферой. Главная достопримечательность – Выборгский замок, единственный полностью сохранившийся памятник западноевропейского средневекового военного зодчества в России.

Где находится самый атмосферный двор-колодец в Петербурге

Иркутск, «Париж Сибири», расположен недалеко от озера Байкал. Город славится своей деревянной архитектурой XIX века. Обязательно посетите 130-й квартал, где отреставрированы старинные деревянные дома. Летом можно совершить поездку на Байкал, насладиться его чистейшей водой и уникальной природой.

Подробнее об остальных городах рассказал в своем видео блогер @eremin.media.