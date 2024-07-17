Дворы-колодцы – неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Эти уникальные пространства, окруженные высокими стенами старинных домов, словно переносят посетителей в другую эпоху. Здесь царит особая атмосфера: тишина, отрезанная от городского шума, приглушенный свет, и ощущение, будто время замедлило свой ход.

Среди множества петербургских дворов-колодцев есть один, который по праву может считаться самым впечатляющим. Находится он на Васильевском острове. Это настоящий лабиринт из пяти дворов-колодцев, плавно переходящих друг в друга.

Город, который называют «маленьким Петербургом»

Этот уникальный комплекс дворов-колодцев не только впечатляет своими масштабами, но и позволяет в полной мере ощутить ту особую атмосферу, которая делает Петербург одним из самых романтичных и загадочных городов мира.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @kirsanov_trip.