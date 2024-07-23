«Ночной экспресс» – это современный поезд, запущенный РЖД в 2023 году. Он отправляется из Москвы в 22:20 и прибывает в Санкт-Петербург в 05:39, что позволяет пассажирам комфортно выспаться в пути.

В своем обзоре блогер обратила особое внимание на внешний вид «Ночного экспресса». В отличие от привычных красно-серых составов, этот поезд выделяется элегантной черной окраской, украшенной изысканными золотыми узорами. Такое цветовое решение придает составу премиальный вид и сразу привлекает внимание на перроне.

Что касается внутренней планировки, «Ночной экспресс» состоит из 11 вагонов, предлагающих пассажирам исключительно повышенный уровень комфорта. Здесь нет плацкартных вагонов - состав включает только купейные вагоны и вагоны СВ. В каждом двухместном купе. Интерьер выполнен в элегантном стиле с использованием качественных материалов.

Какой город называют «подмосковным Манчестером»

Особое внимание в «Ночном экспрессе» уделено питанию. Пассажирам предлагается ужин и завтрак, которые подаются прямо в купе.