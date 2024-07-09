Орехово-Зуево, расположенный примерно в 90 километрах к востоку от Москвы, часто называют "подмосковным Манчестером". Это прозвище город получил благодаря своей богатой промышленной истории, особенно в текстильной отрасли.

В XIX веке Орехово-Зуево стал одним из крупнейших центров текстильной промышленности в России. Этому способствовала деятельность знаменитой династии промышленников Морозовых. Савва Морозов, основатель династии, начал свое дело с небольшой шелкоткацкой фабрики в 1797 году. К концу XIX века морозовские фабрики превратились в огромный промышленный комплекс, где работали тысячи рабочих.

Где в Москве можно прогуляться по настоящему китайскому парку

Так как ткацкое оборудование закупалось в Англии, и первое время на фабрике работали английские рабочие, город начали именовать подмосковным Манчестером.

Также благодаря англичанам в городе появился футбол. Позже именно здесь в 1887 году был основан один из первых футбольных клубов России "Знамя Труда".

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @demidov.