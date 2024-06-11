Для тех, кто хочет окунуться в атмосферу Поднебесной, не покидая пределов Москвы, стоит посетить парк Хуамин.

Этот живописный уголок был создан в подлинном китайском стиле, с соблюдением всех традиций восточного ландшафтного дизайна. Парк поделен на несколько зон, каждая из которых призвана создать особую атмосферу для созерцания природы.

Парк Хуамин поделен на несколько зон, каждая из которых призвана создать особую атмосферу для созерцания природы. Здесь можно встретить традиционные беседки, декоративные камни, привезенные из Китая, а также услышать китайских лягушек.

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Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться красотой природы и почувствовать себя частью древней восточной цивилизации.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @eskvortsov.