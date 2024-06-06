Симферополь – город с богатой историей и культурным наследием, но одной из его главных достопримечательностей является парк Салгирка.

Этот зеленый оазис является круплнейшим парком Симферополя, его площадь составлят 42 гектра. Он был основан в 1795 году немецким академиком Палласом.

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Сегодня это главный ботанический сад Симферополя, в котором растет множество растений. Здесь можно увидеть коллекцию декоративных кустарников, среди которых самшиты, магнолии, гортензии. Украшением являются также цветники с розами, тюльпанами и другими цветниками.

Подробнее об этом месте рассказала в своем видео блогер @Avanturizm.