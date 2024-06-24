Путешествие по железной дороге всегда было неотъемлемой частью российской культуры. Однако в последние годы РЖД значительно модернизировала свой подвижной состав, предлагая пассажирам новые стандарты комфорта.

Современные купе бизнес-класса рассчитаны на двух пассажиров, что обеспечивает максимум личного пространства и удобства во время путешествия.

Питание в бизнес-классе продумано до мелочей. При входе в купе пассажиров ждет приятный сюрприз – свежая фруктовая тарелка. В стоимость билета включены два полноценных приема пищи из вагона-ресторана.

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Одно из главных преимуществ бизнес-класса РЖД – наличие личного санузла в каждом купе. Более того, пассажиры имеют доступ к полноценному душу, оснащенному всем необходимым.

Интерьер купе бизнес-класса выполнен в современном стиле с использованием качественных материалов. Продуманная эргономика, удобные спальные места, индивидуальное освещение и климат-контроль создают идеальные условия как для работы, так и для отдыха в пути.

Подробнее об этом смотрите в видео.