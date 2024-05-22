Калининградская область – это уникальный российский регион, расположенный на берегах Балтийского моря, в окружении стран Европейского Союза.

Этот небольшой, но удивительно разнообразный край привлекает путешественников уникальными природными красотами, средневековой архитектурой, богатым культурным наследием. Калининградская область – идеальное место, чтобы совместить пляжный отдых на побережье Балтики с увлекательными экскурсиями и погружением в историю.

Свое путешествие по области стоит начать с городов на побережье Балтийского моря. Зеленоградск – живописный приморский городок с богатой историей и архитектурой в стиле кирпичной готики.

Что можно посмотреть в Туле за один день

Но главной жемчужиной Калининградской области, безусловно, является Куршская коса – узкий песчаный полуостров, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря. Это уникальный природный заповедник с удивительными ландшафтами, обширными дюнами и реликтовыми лесами.