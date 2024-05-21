Тула — древний русский город с богатой историей и культурным наследием. Несмотря на свои компактные размеры, здесь есть немало интересных достопримечательностей, которые можно осмотреть за один день.

Начать маршрут лучше всего с памятника тульскому прянику — одному из символов города. Это большая скульптурная композиция расположенная в центре города, посвящена знаменитому тульскому лакомству.

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Следующим пунктом назначения стоит сделать Тульский

кремль — древнюю крепость, возведенную в начале 16 века. Пройдитесь по его улицам, полюбуйтесь старинными постройками и обязательно посетите Успенский собор — главный храм Тулы. Отсюда можно спуститься к Казанской набережной, которая считается одним из самых живописных мест города.

Подробнее о том, какие места стоит посетить в Туле, смотрите в видео.