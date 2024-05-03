Майские праздники – замечательное время для путешествий по России. Теплая весенняя погода как нельзя лучше подходит для прогулок по живописным городам и знакомства с их историей и достопримечательностями. Вот несколько интересных мест, которые стоит посетить.

Владивосток – портовый город на берегу Японского моря. Его расположение на российском Дальнем Востоке придаёт этому месту особый колорит, сочетающий русские и азиатские культурные мотивы.

Что обязательно стоит сделать туристам в Дербенте

Псков – один из древнейших городов России с богатым историческим наследием. Псковский кремль, церковь Василия на Горке, Покровская башня – вот лишь немногие архитектурные шедевры Пскова.