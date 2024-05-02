Дербент – один из древнейших городов России, расположенный на западном побережье Каспийского моря. Основанный в VI веке нашей эры персидским царем Хосровом I, он являлся важным стратегическим и торговым пунктом на Великом шелковом пути.

Путешественникам, которые приезжают в Дербент, рекомендуется прогуляться по живописной туристической миле – пешеходному маршруту, идущему вдоль старинной крепостной стены. Этот маршрут протяженностью около километра предлагает захватывающие виды на Каспийское море, горы и древние достопримечательности города.

Где находится самый западный город России

Прогулки по городу помогут погрузиться в богатую историю и культуру Дербента, насладиться живописными пейзажами и почувствовать атмосферу этого уникального города, который является перекрестком между Востоком и Западом.

Подробнее о том, чем заняться туристу в Дербенте, смотрите в видео.