Где находится самый западный город России: видео
Многие считают, что самый западный город России – это Калининград. Однако на самом деле это не совсем так. Самым западным городом страны является Балтийск, расположенный в Калининградской области в 50 километрах к западу от Калининграда.
Балтийск – небольшой портовый город с населением около 32 тысяч человек. Основанный в 1626 году шведами под названием Пиллау, Балтийск долгое время был значимым торговым центром региона.
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В XIX веке он находился в составе Пруссии и активно развивался как военно-морская база Германии на Балтике. После Второй мировой войны Пиллау вошел в состав СССР и был переименован в Балтийск.
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