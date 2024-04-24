Где в Подмосковье можно обнять диких животных

Контакт с животными, особенно тактильный, очень полезен для эмоционального состояния. В Подмосковье есть места, где можно кормить, гладить и даже обнимать диких животных. В этой статье "Рамблер" расскажет о них подробнее.

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Этнопарк "Кочевник"

Этнопарк предлагает познакомиться с калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, оленями, аляскинскими маламутами. Все животные активно идут на контакт, их можно гладить и кормить, купив специальный корм на зоодворе. Гости могут также посетить тюркские и монгольские юрты, чукотские яранги и даже устроить фотосессию в традиционной монгольской одежде.

Мини-ферма "Страус"

Мини-ферма расположена в деревне Чиверево всего в 20 км от Москвы по Осташковскому шоссе. Там можно наблюдать за страусами, кормить их и даже держать страусиные яйца в руках. Также здесь обитают кролики, барашки, козлята, гуси, петухи и павлины — со всеми ними можно взаимодействовать и трогать руками. Отличительной особенностью места является возможность отведать коровьего или козьего парного молока и другой домашней молочной продукции.

В каких местах России можно сделать самые впечатляющие кадры

ZooOleni

Ферма, находящаяся в городе Руза, предлагает возможность наблюдать оленей в естественной среде, без барьеров, что позволяет приблизиться к ним, уже привыкшим к присутствию людей. На ферме обитают северные и пятнистые олени, маралы, черные европейские лани, белки, яки, ламы и другие дикие и домашние животные. Посетители могут погладить и покормить жителей фермы и сделать красивые фотографии.

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