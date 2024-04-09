Россия, протянувшаяся от Балтики до Тихого океана, по площади занимает первое место в мире. При таких огромных территориях климат в разных регионах страны сильно различается. Однако есть города, в которых солнечных дней больше чем пасмурных.

Хабаровск. Этот город, расположенный на Дальнем Востоке, занимает пятую строчку в рейтинге самых солнечных городов России. Благодаря своему расположению в зоне муссонного климата, Хабаровск может похвастаться продолжительным летом и относительно теплой зимой.

Севастополь, город-герой, расположенный на берегу Черного моря в Крыму, занимает четвертое место. Благодаря своему субтропическому средиземноморскому климату, Севастополь имеет около 300 солнечных дней в году.

Какой курорт Краснодарского края выбрать

Бронзовую позицию занимает Краснодар – столица Краснодарского края. Расположенный в зоне умеренного континентального климата, этот город радует жителей и гостей солнцем.

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