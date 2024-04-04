Каждый год на курорты Краснодарского края приезжают миллионы отдыхающих. Но как среди такого разнообразия выбрать наиболее подходящий вариант?

Анапа – идеальный выбор для семейного отдыха. Пологий вход в море, мелкий песочек и развитая инфраструктура делают этот курорт притягательным для родителей с детьми.

Геленджик подходит для молодежи и ценителей ночной жизни. Здесь много клубов, баров и дискотек, а пляжи совмещают галечные и песчаные участки.

Почему стоит посетить Домбай в межсезонье

Для тех, кто хочет совместить пляжный и горный отдых, оптимальный выбор – Красная Поляна в окрестностях Сочи. Отсюда можно совершать походы в горы, посещать дольмены и водопады, а также наслаждаться морскими пляжами Адлера и Сириуса.