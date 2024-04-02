Домбай – это известный горнолыжный курорт на Северном Кавказе. Большинство туристов приезжают сюда зимой, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Однако Домбай прекрасен и в межсезонье, когда здесь меньше людей, но открыты все возможности для активного отдыха.

Канатные дороги в межсезонье продолжают работу, так что вы можете подняться на вершины и полюбоваться потрясающими видами на горные хребты и долины. А для любителей пеших прогулок в окрестностях Домбая проложено множество интересных маршрутов различной сложности.

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Кто не хочет идти в поход, могут отправиться на одну из близлежащих турбаз. Там есть все условия для комфортного отдыха: уютные домики, баня, кафе с вкусной едой. При этом вы будете жить в окружении девственной природы, чистого воздуха и потрясающих горных пейзажей.