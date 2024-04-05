Дорога на Джилы-Су: самый живописный маршрут Кавказа

Среди бесчисленных горных дорог, петляющих по Кавказскому хребту, маршрут на Джилы-Су по праву считается одним из самых живописных.

Эта извилистая трасса протяженностью около 80 километров ведет путешественников через перевалы и ущелья, раскрывая потрясающие виды суровой, но бесконечно прекрасной кавказской природы. Проезжая по этой горной дороге, можно полюбоваться видами на Эльбрус с многочисленных смотровых площадок, которые встречаются на пути.

Почему стоит посетить Домбай в межсезонье

По прибытии в живописнейшее урочище Джилы-Су, небольшое курортное поселение позволит насладиться отдыхом на лоне нетронутой природы. Здесь находятся знаменитые термальные источники, целебные свойства которых были известны еще древним народам.