Музей истории Екатеринбурга выпустил мерч про группу Дятлова

Музей истории Екатеринбурга (МИЕ) выпустил мерч в честь открытия выставки «Как живые. Группа Дятлова», которая посвящена участникам трагедии 1959 года на склоне горы Холатчахль. Об этом команда учреждения сообщает в официальном telegram-канале.

«Мы выпустили сувенирную линейку, которая подойдет как любителям туризма, так и тем, кто просто интересуется походной тематикой. В мерч вошли облегченные бутылки с иллюстрацией туристической посуды из справочника 1940 года „Спутник туриста“ (под редакцией Бориса Котельникова), серия открыток „Урал. Культ туризма“ и магниты с фотографиями из группы Дятлова», — говорится в посте.

Также в продаже есть металлические значки «Маршрут пройден», реплика памятной доски, установленной на перевале Дятлова. В наличии имеется и журнал «Уральский следопыт» 2009 года.

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В год 65-летия трагедии на перевале Дятлова МИЕ организовал выставку «Как живые. Группа Дятлова». На ней помимо находок, обнаруженных на месте пропажи студентов УПИ, впервые представлены письма участников, расписка и дневники туристов.

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Группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на севере Свердловской области. В состав входили студенты Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и Юрий Юдин. Последний сошел с маршрута из-за болезни и остался жив.

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Официально в уголовном дело сказано, что причиной гибели туристов стала «стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии». Однако существует множество версий смерти туристов, среди них — испытание оружия, бытовая ссора, нападение беглых зеков, гибель от рук манси и многое другое.