Пешие тропы и веломаршруты. Делимся мнением о путешествиях

Омичей приглашают принять участие в исследовании о вовлечённости в путешествия по туристическим тропам.

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Омичей приглашают принять участие в онлайн-опросе, посвящённом путешествиям. Анкетирование разработано при поддержке Русского географического общества.

Задача исследования - оценить уровень интереса населения к путешествиям по тропам, понять, насколько людей привлекают туристические клубы и разные форматы туристических походов.

- В приоритете - разработка подходов по управлению тропами и формирование требований к их обустройству. Полученные данные мы будем использовать для развития национальной сети троп по программе АСИ "Туристические тропы России". Ответы респондентов помогут качественно спланировать и обустроить тропы, а также проложить новые интересные маршруты для путешествий, - отметили разработчики проекта.

Исследование включает в себя 20 вопросов. Принять в нём участие могут все, кто увлекается активным туризмом: путешествует пешком, верхом, на велосипеде или беговых лыжах, сплавляется на байдарках, катается на сноуборде или горных лыжах, занимается альпинизмом, предпочитает горные походы. Для всех его участников приготовлены полезные подарки. Принять участие в опросе можно до конца марта.

Напомним, что в этом году журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг" провёл девятый ежегодный анализ привлекательности российских регионов для иностранных и местных туристов. В итоговом рейтинге Омская область заняла 29-е место и вошла в "золотую" группу "Лидеры", набрав 73,7 балла.

Составители учитывали различные показатели, такие как уровень развития туристической инфраструктуры, уникальные туристические предложения и уровень преступности в регионе. Также принимался во внимание интерес к региону в интернете и количество запросов в поисковых системах.