Кавминводы: инструкция по применению. Железноводск

Что лечат?

Чаще всего в санатории Железноводска направляют пациентов с заболеваниями почек, мочевыводящих путей, органов пищеварения, нарушениями обмена веществ. В разнообразии местных процедур помогли разобраться в курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавминводах на примере здравниц «30 лет Победы» и «Здоровье».

В первом учреждении находится уникальный урологический центр, где большое внимание уделяют в первую очередь мужскому здоровью. Кроме того, в санатории есть лечебные программы и для женщин, и для детей, и для восстановления после COVID-19, а также специальный бассейн с температурой воды 28 29 градусов для тех, кто страдает от заболеваний почек.

Здравница находится рядом с парком и курортным озером «Тридцатка». Кстати, водоем назвали так именно в честь санатория. Летом можно устроить пикник на берегу, покататься по озеру на лодке или на катамаране, в более холодное время года — погулять по набережной.

Одноместный номер обойдется от 6500 рублей за сутки, двухместный однокомнатный — от 6300 рублей. За двухместный двухкомнатный люкс придется отдать от 8350 рублей за сутки.

В санаторий «Здоровье» прежде всего отправляют тех, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата, а также урологическими и гинекологическими заболеваниями. По стандарту есть и диагностическая база, и физиоотделение, и собственная грязелечебница. Из узких специалистов принимают в том числе гирудо- и иглорефлексотерапевт. Профильные заболевания лечат с помощью подводного душа-массажа, пароуглекислых и хвойно-жемчужных ванн, есть и кедровая мини-сауна.

Территория «Здоровья» занимает уютную часть тихой улицы Семашко между историческим Карповским подворьем, где останавливался Михаил Лермонтов, старинным храмом и Лечебным парком. Дорога к знаменитым Смирновскому и Славяновскому минеральным источникам занимает несколько минут, а на пути не встретится ни одной ступеньки.

Двухместный двухомнатный люкс обойдется от 6050 рублей за сутки, стандартный двухместный номер — от 4700 рублей. Сутки в одноместном стандарте будут стоить от 6750 рублей.

Железноводск славится своей бальнеогрязелечебницей — одной из крупнейших в Европе. Популярностью пользуется отделение лечебной грязи с подземными резервуарами. Грязь завозят прямо из озера Тамбукан, а хранится она при строго определенной температуре. Природный продукт славится содержанием минеральных и органических веществ, бактерицидными, иммуномоделирующими и регенерирующими свойствами. Грязь используют для очищения кожи, при лечении суставов и заживлении рубцов.

В Железноводске популярны и радоновые ванны, считающиеся настоящей кузницей здоровья. Процедуру рекомендуют при неврологических заболеваниях, болезнях опорно-двигательного аппарата и органов дыхания.

В курортном управлении профсоюзных санаториев на КМВ добавили, что в Железноводске есть возможность и бюджетного отдыха. В некоторых здравницах принимают по социальным путевкам. Например, пансионат «Альянс», где сутки обойдутся туристу от 2200 рублей.

Чем заняться после процедур?

Один из главных символов Железноводска — Каскадная лестница, украшенная клумбами, памятниками, скульптурными композициями и фонтанами. Длина достопримечательности около 900 метров, что делает ее идеальным выбором для вечернего променада в хорошей компании. А если настигла усталость, всегда можно сесть на лавочку, подышать свежим воздухом и насладиться окружающей красотой.

Другое известное сооружение Железноводска — Пушкинская галерея, возведенная в самом центре Курортного парка в 1901 году. Сейчас это и место для выставок, и концертная площадка.

Еще один знаменитый памятник архитектуры города — дворец Эмира Бухарского, построенный в 1912 году по заказу эмира Бухарского эмирата Сеида Абдулахада-хана. Горожане уверяют: ни один турист не может пройти мимо, не сделав фото.

Недалеко от дворца есть «Яйцо желаний», или «Знаки зодиака». Скульптура представляет собой огромную, отшлифованную каменную глыбу, заключенную в массивную прямоугольную раму. На гранях — барельефы знаков зодиака и символов года по восточному календарю. Верхнюю часть с одной стороны украшают солнечные часы с названием города, с другой — герб Железноводска. Примета гласит: для исполнения желания нужно раскрутить шар вокруг оси, затем погладить «свой» знак зодиака и года рождения. Туристам советуют приходить сюда днем, когда отдыхающих не так много. Иначе придется постоять в длинной очереди.

В теплое время года можно на электросамокате повторить маршрут прогулки Михаила Лермонтова вокруг горы Железной или пешком взобраться на вершину, чтобы полюбоваться прекрасным закатом с видом на Бештау. Любителям культурного отдыха стоит заглянуть в новый музей Железноводска — музей Сергея Пускепалиса. Там хранятся личные вещи, документы, награды и фото известного актера, режиссера театра и кино, заслуженного артиста России.