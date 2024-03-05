На Кубани старинные дачи притягивают любителей фотосессий

Под Туапсе дачу Екатерины Федоровны фон Крит, расположенную в поселке Весна, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

© Rg.ru

Эксперты изучили архивы и литературные источники, проанализировали имеющиеся документы: несмотря на свою заброшенность, здание сохранило подлинные, относящиеся к разным периодам, черты и обладает архитектурно-художественными достоинствами.

Главный дом имения фон Крит возведен около 1910 года. Затем его владельцем стал туапсинский нотариус Семен Бородавко. Предположительно, он и добавил двухэтажную пристройку в стиле модерн. В 1924 году на территории имения открыли один из первых в Туапсинском районе дом отдыха для медработников, позднее получивший название "Медсантруд". В 1956 году учреждение переименовали в пансионат отдыха "Весна". Ныне пансионат не действует.

"Помимо таких стандартных мероприятий, как фиксация границ территории объекта, режимов хозяйственного использования и т.д., это было очень интересное исследование истории четы фон Крит, которая тесно связана с Максимом Горьким (старшая сестра Екатерины Федоровны, Мария, была его гражданской женой), - рассказывает руководитель Историко-географической комиссии Краснодарского регионального отделения РГО, сотрудник Южного филиала Института Наследия Виталий Бондарь. - Семья фон Крит поддерживала связь с Лениным, Красиным, младшим сыном Менделеева, похороненном, к слову, в Краснодаре. Так что этот бывший усадебный дом - хранилище забытых историй и биографий".

В восприятии курортников города на Черноморском побережье Кубани - лишь традиционное место для пляжного отдыха. Однако каждый из них, словно слоеный пирог, имеет исторические срезы. И старинные усадьбы, по мнению краеведов, - увлекательный повод для путешествия и просто активных прогулок.

В том же поселке Новомихайловский Туапсинского района несколько лет назад появился авторский маршрут "Царская эпоха". Его достопримечательности можно увидеть как в рамках экскурсии, так и самостоятельно: достаточно пройти триста метров от Михайловской бухты, поднявшись по бетонированной дорожке на мыс Бескровный, как попадаешь на территорию бывшей дачи Александра Бескровного - генерал-майора по Адмиралтейству, начальника Ялтинского, Новороссийского и Архангельского портов.

Что примечательно: стены здания собраны из остатков крепости Никопсии (Дузу-Кале), возведенной в V веке нашей эры выходцами из Византии. От цитадели, расположенной прямо за домом, остались лишь фрагменты старинной каменной кладки. Но найти их несложно благодаря табличке "Памятник археологии. Охраняется государством".

Еще одно необычное место туристов поджидает в соседнем поселке Ольгинка - мыс Агрия с высокими пицундскими соснами и бывшее владение известного российского книгоиздателя Михаила Суворина. В конце пути белеет бюст Ленина, которого неизвестные каждую весну обновляют свежей краской. Кто в детстве зачитывался рассказами Киплинга, тот сразу вспомнит затерянный в джунглях город - каменные башни с косматым плющом, разбитая мозаика на стенах. Все это оживает на месте... исчезнувшего в 90-х годах санатория "Агрия".