Чем заняться и что посмотреть в Киргизии весной-2024

Любители природы точно оценят красоты этой страны.

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«В последние годы россияне открыли для себя множество привлекательных туристических направлений, которые раньше незаслуженно упускались из виду. Возьмём, к примеру, Кыргызстан. Мне посчастливилось побывать в тех краях, и я могу с уверенностью сказать, что эту страну не просто так называют «маленькой среднеазиатской Швейцарией». Величественные горы, кристально чистые реки и озёра, целебные минеральные источники, хвойные леса, зелёные альпийские луга — вот лишь часть того великолепия, которое ожидает путешественников в Кыргызстане. Весна является хорошим временем для знакомства с этими красотами (дожди уже закончились, а изнуряющая летняя жара ещё не пришла), так что пора подумать о сборе чемоданов. Ну а я по традиции расскажу, какие места показались мне наиболее интересными», - рассказывает Владимир Виноградов, автор сообщества Vinogradov.story.

Бишкек

Здесь сразу нужно оговориться, что не стоит ожидать от Бишкека захватывающих панорам, ярких архитектурных находок или каких-то инновационных урбанистических решений. Город чем-то похож на Москву 90-х с её самостроями, стихийными рынками, бесконечными обменниками валюты и не лучшим асфальтом.

Зато в Бишкеке живут открытые и приветливые люди, которые готовы долго и эмоционально рассказывать о своей стране, а если надо, то и предложить свою помощь путешественникам. А ещё в столице Кыргызстана вас вкусно и недорого накормят. Чем не вариант гостеприимного перевалочного пункта? Тем более что до большинства достопримечательностей, о которых речь пойдёт ниже, отсюда рукой подать.

Озеро Иссык-Куль

Визитная карточка туристического Кыргызстана. Именно сюда едут за «открыточными» видами и единением с красивейшей местной природой. Озеро расположено среди горных массивов на высоте примерно 1600 метров и является поистине огромным – его площадь превышает 6000 квадратных километров! Неудивительно, что и вариантов отдыха здесь тоже великое множество.

Южная сторона озера дикая и малолюдная. Местные пейзажи чем-то напоминают пустыни Невады или Аризоны – розово-жёлтые бескрайние пространства, жизни которым придают лишь пасущиеся вдалеке стада лошадей, каньоны с расщелинами причудливых форм, величественные горы, упирающиеся своими вершинами в облака. И ни души вокруг! Сюда приезжают либо дикарями с палатками, либо ищут пристанища в небольших частных пансионатах, разбросанных вдоль береговой линии. Поскольку расстояния здесь приличные, рекомендую взять водителя из местных, чтобы за два-три дня посмотреть основные достопримечательности.

В первую очередь советую посетить каньон Сказка, знаменитый своими красными глиняными скалами, между которыми вьётся лабиринт узких троп. Вид у этого природного парка поистине неземной. Самый эффектный объект – два пласта горной породы, которые параллельно поднимаются из земли. С некоторых ракурсов они выглядят как настоящий сказочный замок.

Северная сторона – более туристическое место. Здесь много отелей и гостевых домов, среди которых можно выбрать вариант, подходящий под любой бюджет и формат отдыха. Купальный сезон начнётся летом, однако и без этого развлечений достаточно. Есть пешие и конные маршруты по лесам и высокогорным лугам – оптимально для тех, кто истосковался по теплу и хочет посмотреть на расцвет природы.

Можно заказать прогулку на лодке или теплоходе, чтобы воочию сравнить пейзажи на северном и южном берегах, а заодно и сделать множество ярких фото. Любителям свежей рыбы предлагается собственноручно извлечь её из озёрных глубин. И, конечно же, нельзя не упомянуть оздоровительный отдых, благо северное побережье изобилует грязевыми бальнеологическими источниками, которые в своё время использовали для восстановления даже советские космонавты. Причём полежать в грязевой ванне можно как в санатории, так и в диких местах без инфраструктуры – главное, чтобы на улице было достаточно тепло.

Тем, кто теряется в выборе, могу порекомендовать небольшой курорт Чолпон-Ата. Километры песчаных пляжей, свежий горный воздух и источники с минеральной водой, которая, как считается, обладает целебными свойствами, делают Чолпон-Ата настоящей жемчужиной побережья.

Башня Бурана и каньон Конорчек

Объединил эти достопримечательности в один пункт, поскольку обе они расположены сравнительно недалеко друг от друга – в Чуйской дoлине между Бишкеком и озером Иссык-Куль.

Башня Бурана интересна и как исторический объект, и как обзорная площадка, с которой открывается живописный панорамный вид. Минарет был построен во времена Караханидов (X-XI века) – первой тюркской мусульманской династии в Центральной Азии. Помимо самой башни, путешественники могут познакомиться с предметами быта и другими историческими находками, собранными в комплексе-музее под открытым небом.

Сейчас этот архитектурный памятник находится под охраной государства и включён в Список Всемирного материального культурного наследия ЮНЕСКО. Окинуть взглядом весь комплекс, а также зелёные бескрайние поля вокруг можно с вершины 26-метрового минарета (за подъём взимается символическая плата).

После погружения в историю хорошим вариантом будет отправиться к каньону Конорчек, доехать до которого на машине можно примерно за час. Местная версия Гранд Каньона определённо достойна внимания, но тщательно скрывает свои секреты от посторонних глаз. Чтобы добраться сюда, нужно преодолеть лабиринты скал по руслу высохшей реки. Маршрут несложный, но трекинговая обувь желательна. Вознаграждением станет возможность увидеть удивительные природные формы, в том числе остатки древнего вулкана Сегизхан-Шокны.

Природный парк Ала-Арча

Когда Кыргызстан сравнивают со Швейцарией, как правило, в виду имеют именно это место. Типичная панорама заповедника – каменистые ущелья, испещрённые бурными речками, водопады, зелёные, поросшие цветами склоны, густые леса и заснеженные хребты гор. Сходство с альпийскими национальными парками поразительное! Власти Кыргызстана об этом прекрасно знают, поэтому активно развивают здесь туристическую инфраструктуру.

В заповеднике проложено множество маршрутов по самым живописным местам, оборудованы смотровые площадки и стоянки для пикников (часто это одна и та же локация), работают круглогодичные гостевые базы и тренировочные лагеря для тех, кто предпочитает активный отдых.

Отдельный интерес представляет местная флора и фауна – в высокогорьях можно встретить снежного барса, грифа, кумая, туркестанскую рысь, а также краснокнижные виды растений. Животные чувствуют себя вольготно благодаря строгим правилам, запрещающим охоту, рыбалку, установку палаток и разведение костров на всей территории, вне специально предназначенных зон.

Джалал-Абад

Если ваш маршрут не ограничен Бишкеком и окрестностями, можно посетить Джалал-Абад (он же Жалал-Абад, Жалалабад и Жалалабат) – третий по величине город Кыргызстана, расположенный в северо-восточной части Ферганской дoлины в предгорьях Бабаш Аты.

Некогда через Джалал-Абад проходило одно из крупнейших ответвлений Великого Шёлкового пути, а сейчас город славится прежде всего своими минеральными источниками. Самым известным среди них считается скважина Хозрет-Аюб-Пайгамбар, вода из которой, по легенде, исцеляла даже лепру. Гостям также стоит попробовать местный деликатес – так называемый «ореховый джем», сделанный из незрелых грецких орехов с добавлением мёда.

Всего в полутора-двух часах от города начинается самый крупный в мире ореховый лес Арсланбоб. Знакомство с ним можно начать из одноимённого посёлка, из которого организуются пешие и конные однодневные туры. Решив отправиться в эти края, учитывайте, что население посёлка представляет собой традиционную, преимущественно узбекскую общину, поэтому в одежде рекомендуется придерживаться консервативного стиля.