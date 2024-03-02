Эксперт рассказала, во сколько обойдется отдых в майские праздники

Жителей Тюменской области в этом году авиаперевозчики балуют открытием новых рейсов. Зарубежные туры раскупают, несмотря на цены. Куда податься на майские праздники, во сколько обойдется отдых за границей и какие направления самые выгодные – рассказала «ФедералПресс» генеральный директор ООО «Арго-трэвел» Татьяна Жбанова:

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Расширилась география полетов из Тюмени. В майские праздники можно улететь в Хургаду. С 1 марта начали летать в Шарм-эш-Шейх. Также есть рейсы в Эмираты, Турцию (Анталья, Бодрум) и Таиланд. То есть открыто гораздо больше зарубежных направлений в этом году, чем в прошлом. В прошлом году в Египет тюменцы могли улететь только из Екатеринбурга.

Более-менее приемлемые цены на заграничные туры сохранятся до майских праздников. Если хотите отдохнуть хорошо, то надо рассчитывать на стоимость в 100 тысяч рублей на человека. Это отдых хорошего уровня. Конечно, есть и подешевле, но чем дешевле, тем меньше удовольствия.

Летние зарубежные направления дорогие. Сейчас путешествие за границу – покупка класса лакшери. Стоимость туров составляет от 400 тысяч рублей до 1 млн рублей. Это не всем по карману.

В среднем туры за границу выросли в цене на 30 % по сравнению с прошлым годом. Продолжится ли рост? Все сейчас ждут выборов президента. Пугают, что курсы доллара и евро вырастут до небес. Но, как говорится, надо подождать и посмотреть, что будет. Прогнозы не всегда сбываются.