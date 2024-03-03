Рекордный 382-килограммовый пряник испекли в Вологодской области
Пряник весом 382 килограмма испекли на фестивале "Русская тройка" в Вологодской области, сообщила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова, пишет РИА Новости.
«Рекорд зафиксирован специалистами Книги рекордов России», – отметил Филимонов.
По его словам, размер изделия составил 3,5 на 4 метра. До этого в стране уже был рекорд на 180-килограммовый пряник, однако специалисты смогли превысить все ожидания. Фестиваль проходит в деревне Ерофейке, а главная тематика – конные состязания. Поэтому форма пряника, в виде подковы, была продиктована именно фестивалем. Его создали работники Череповецкого хлебокомбината при помощи 120 килограммов муки, 60 килограммов сахара и 88 килограммов брусники.
«Выпекали пряник частями, а после соединили сладкие фрагменты в единое целое», – уточнили в пресс-службе.
Ранее московский метрополитен и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы стали обладателями награды "Пряник за качество". Уточнялось, что это произошло на форуме "Всемирный день качества – 2023".