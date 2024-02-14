Чак-чак, калитки и перепечи: что подают на завтрак в отелях регионов России

Во время завтрака в Когалыме вы сможете выбрать кашу из семи злаков с кедровым вареньем. В Казани на шведском столе есть специальный татарский корнер (уголок), где гостей угощают чак-чаком и эчпочмаком. В Ижевске подают традиционные перепечи. На Алтае традиционное угощение - колбасы из марала и местные чаи. В Петрозаводске и Сенеже - пирожки-калитки. Об этом, а также о других особенностях завтрака в отелях разных регионов России "РГ" рассказали в одной из крупнейшей гостиничной сети страны.

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Как правило, в сетевых отелях отталкиваются от минимального стандарта завтраков. Основное отличие - это увеличение ассортимента в зависимости от звездности.

"Мы живем в России, и у нас есть свои потребности в завтраке: это обязательно творожные позиции (сырники или запеканки), которые редко встретишь, например, в иностранных отелях, - пояснил "РГ" директор службы питания Cosmos Hotel Group Даниил Ефремов. - Также есть спрос на такие продукты, как кефир и ряженка. В остальном это довольно стандартная история: блюда из яиц, блины/оладьи, каши, сосиски/бекон и овощные позиции. Свежие овощи, сыры, колбасы, ассорти маринадов. Хлопья и молочные станции. Если разбирать основные отличия завтрака по звездности, то это будет увеличение позиций ассортимента, включение локальных продуктов, фрешей, красной рыбы".

"РГ" поинтересовалась у туристов, которые часто путешествуют по разным регионам, что для них самое важное в отельном завтраке?

Наталья Глухова всегда обращает внимание, есть ли кофемашина.

"Для меня важно начать день с хорошего кофе. Если в отеле он только растворимый, я даже завтракать там не буду - пойду в кафе", - сообщила она.

Топ-менеджер Константин сказал, что неприхотлив в еде - ему достаточно круассана с какао и манной каши.

В поездках по разным городам я обращала внимание, что помимо привычной яичницы или каши люди не прочь попробовать что-то из местной кухни. Так, в Южно-Сахалинске гости во время шведского завтрака брали салат из водорослей Чука, а в Якутске - пирожки с брусникой.

Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов считает, что завтрак в отеле должен быть стандартным.