На проекты по туризму в Северной Осетии направят 23 млрд рублей

Более 23 миллиардов рублей направят в Северной Осетии на реализацию прорывных инвестиционных проектов в сфере туризма. Средства будут выделены до 2028 года.

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«Всего в настоящее время у нас четыре прорывных проекта в сфере туризма. На их реализацию до 2030 года будет направлено 23,8 миллиарда рублей. Самый крупный из них — проект создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса „Мамисон“. Общая стоимость проекта — более 19 миллиардов рублей», — сообщил ТАСС замминистра экономического развития республики Георгий Туаев.

По его словам, в рамках реализации проекта «Мамисон» планируется создание более 3 тысяч рабочих мест до 2025 года. В настоящее время ведутся работы по проектированию хостела на 600 мест, общежития на 400 мест, парковки на 700 мест. Также идет строительство опор для первой очереди канатных дорог, ведутся работы по созданию открытой плоскостной парковки, многофункционального центра, гаража ратраков. Проводится благоустройство территории и строится система искусственного оснежения.

В 2027 году в регионе будет создан всесезонный тематический парк «Алания парк». Стоимость проекта составляет 3,2 миллиарда рублей, будет создано 275 новых рабочих мест. На территории парка появятся гостиницы категории 5 звезд, ресторан, кафе, колесо обозрения, горнолыжная трасса с системой искусственного снегообразования.

На создание туристско-рекреационного комплекса «Кахтисар» будет направлено 1,6 миллиарда рублей до 2028 года. Планируется создание 132 новых рабочих мест. По проекту там появятся отель категории 4 звезды с номерным фондом 100 номеров, многофункциональный центр развлечений, мини-отель с 30 коттеджами, спа-центром, рестораном.

Компания «Мастер-Прайм. Березка» реализует проект создания агротуритического парка и планирует направить до 2025 года 157 миллионов рублей. Планируется создание 38 новых рабочих мест. По проекту будет построено 6 жилых объектов вместимостью около 50 человек.