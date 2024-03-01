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Набережную вдоль пляжа «Лунный берег» благоустроили в Махачкале

В Махачкале завершили благоустройство набережной вдоль городского пляжа «Лунный берег».

Набережную вдоль пляжа «Лунный берег» благоустроили в Махачкале
© Etokavkaz.ru

Работы были проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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«В ходе реализации проекта сохранены имеющиеся деревья и кустарники, посажены новые, построена детская площадка. Вдоль всех дорожек установлены фонари для комфортного нахождения здесь даже в ночное время суток, имеется необходимое количество скамеек и урн», — сообщается в телеграм-канале администрации Махачкалы.

На набережной также обустроили места для отдыха, установили лежаки и игровые снаряды.

Ранее жители Махачкалы проголосовали за пляж «Лунный берег» в ходе рейтингового голосования по выбору общественных пространств для благоустройства.

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