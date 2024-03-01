Набережную вдоль пляжа «Лунный берег» благоустроили в Махачкале
В Махачкале завершили благоустройство набережной вдоль городского пляжа «Лунный берег».
Работы были проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«В ходе реализации проекта сохранены имеющиеся деревья и кустарники, посажены новые, построена детская площадка. Вдоль всех дорожек установлены фонари для комфортного нахождения здесь даже в ночное время суток, имеется необходимое количество скамеек и урн», — сообщается в телеграм-канале администрации Махачкалы.
На набережной также обустроили места для отдыха, установили лежаки и игровые снаряды.
Ранее жители Махачкалы проголосовали за пляж «Лунный берег» в ходе рейтингового голосования по выбору общественных пространств для благоустройства.