Набережную вдоль пляжа «Лунный берег» благоустроили в Махачкале

«В ходе реализации проекта сохранены имеющиеся деревья и кустарники, посажены новые, построена детская площадка. Вдоль всех дорожек установлены фонари для комфортного нахождения здесь даже в ночное время суток, имеется необходимое количество скамеек и урн», — сообщается в телеграм-канале администрации Махачкалы.