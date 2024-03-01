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Глэмпинг-парк за 200 млн рублей планируется открыть на Бору

Глэмпинг-парк за 200 млн рублей планируется открыть на Бору. Об этом стало известно на заседании земельного совета при правительстве Нижегородской области.

Глэмпинг-парк за 200 млн рублей планируется открыть в Нижегородской области
© Vgoroden.ru

Инвестором выступает ООО «Ривер». Он планирует на участке площадью 101,3 тысячи квадратных метров размесить туристический отель.

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Он будет находиться возле Волги, в 150 м метрах юго-восточнее затона имени Калинина. Там разместят глэмпинги, парк, экотропы, спортивные и детские площадки.

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