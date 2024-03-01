Глэмпинг-парк за 200 млн рублей планируется открыть в Нижегородской области

Глэмпинг-парк за 200 млн рублей планируется открыть на Бору
Глэмпинг-парк за 200 млн рублей планируется открыть на Бору. Об этом стало известно на заседании земельного совета при правительстве Нижегородской области.
Инвестором выступает ООО «Ривер». Он планирует на участке площадью 101,3 тысячи квадратных метров размесить туристический отель.
Он будет находиться возле Волги, в 150 м метрах юго-восточнее затона имени Калинина. Там разместят глэмпинги, парк, экотропы, спортивные и детские площадки.