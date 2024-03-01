Туристку с питомцем ночью не посадили в поезд из-за отсутствия бумажных билетов
Проводники РЖД по-прежнему не видят в своих мобильных устройствах животных, на которых куплены билеты. И это продолжает приводить к неприятным случаям. Об одном из них, произошедшем на вокзале в Ростове-на-Дону, рассказала туристка-зооволонтер, которая хотела перевезти в приют собаку.
Во время ночной стоянки поезда Адлер – Архангельск ее четырехлапому попутчику было отказано в посадке.
«И билет на него купили, и клетка своя была, и в вагоне разрешена перевозка животных. Но! Проводник, а за ним и начальник поезда в один голос требовали бумажный билет на животное, поскольку в электронном виде он у них не отображался. Почему пассажиры должны страдать? Отмените тогда электронные квитанции на питомцев, раз они не отображаются!» – негодует туристка, пожаловавшаяся на ситуацию в соцсетях перевозчика.
Зооволонтер намеревалась увезти в архангельский приют больную собаку из Донецка. Там ее должны были подлечить и подыскать новых хозяев. Однако вместо этого женщина вместе с питомцем просто осталась на перроне ростовского вокзала. Она требует компенсировать затраты и исправить существующие пробелы в механизме.
Доработать электронное приложение проводников представители руководства РЖД пообещали в Госдуме в конце января. Это потребовалось после резонансного случая с котом Твиксом, которого по ошибке высадили в морозы на станции Киров из вагона, посчитав безбилетником. Животное в итоге погибло. Конкретных сроков, которые понадобятся разработчикам, не называли, но пока что все по-прежнему.