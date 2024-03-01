Туристку с питомцем ночью не посадили в поезд из-за отсутствия бумажных билетов

«И билет на него купили, и клетка своя была, и в вагоне разрешена перевозка животных. Но! Проводник, а за ним и начальник поезда в один голос требовали бумажный билет на животное, поскольку в электронном виде он у них не отображался. Почему пассажиры должны страдать? Отмените тогда электронные квитанции на питомцев, раз они не отображаются!» – негодует туристка, пожаловавшаяся на ситуацию в соцсетях перевозчика.