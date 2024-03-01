Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд
С первого дня весны поезд начнет курсировать по-новому в направлениях крымского курорта и столицы. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
«В первый рейс из Москвы поезд «Таврия» №173/174 выйдет 3 марта», – сказано в сообщении.
Ранее поезд отправлялся с Казанского вокзала Москвы и курсировал через день, а теперь – с Павелецкого и будет уходить каждый день в 20:00. Прибывает состав в 11:20 спустя день. Из Евпатории в Москву можно будет уехать в 21:45.
Пассажиры смогут увидеть по пути Воронеж, Ростов-на-Дону, Керчь, Джанкой, Саки и не только. Всего будет 30 остановок. С 27 апреля в Евпаторию начнут ходить поезда из Петербурга.
Аэропорты в Крыму закрыты с 2022 года из-за спецоперации. Информации об их открытии нет.