Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд

С первого дня весны поезд начнет курсировать по-новому в направлениях крымского курорта и столицы. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

«В первый рейс из Москвы поезд «Таврия» №173/174 выйдет 3 марта», – сказано в сообщении.

Ранее поезд отправлялся с Казанского вокзала Москвы и курсировал через день, а теперь – с Павелецкого и будет уходить каждый день в 20:00. Прибывает состав в 11:20 спустя день. Из Евпатории в Москву можно будет уехать в 21:45.

Пассажиры смогут увидеть по пути Воронеж, Ростов-на-Дону, Керчь, Джанкой, Саки и не только. Всего будет 30 остановок. С 27 апреля в Евпаторию начнут ходить поезда из Петербурга.