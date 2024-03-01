На Камчатке появятся новые объекты туристической инфраструктуры

«В рамках проекта "Хранители долины Налычево" будут проведены научные исследования и разработаны рекомендации по снижению негативного воздействия человека, построено 600 м настильной тропы, смотровые и вертолетные площадки, установлены эколого-просветительские стенды и таблички, а также очищен постоянно зарастающий термальный ручей, угрожающий растительности долины Налычево. В реализации проекта будет задействовано 50 волонтеров со всех уголков России», - говорится в сообщении.