На Эльбрусе для спортсменов установят мобильные бугельные подъемники

Специалисты всесезонного горнолыжного курорта «Эльбрус» установят на склонах горы мобильные бугельные подъемники для удобства спортсменов, которые будут участвовать в проводимых там соревнованиях.

© РИА Новости

«С апреля по август более 2 тысяч спортсменов со всей страны будут готовиться к соревнованиям на леднике Эльбруса. С помощью ратраков на склоне создаются борозды — естественные барьеры для задержания снега что позволяет наполнить будущие трассы снегом, создавая наст. В подготовленной зоне позже установим мобильные бугельные подъемники», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

Тренировки спортсменов будут начинаться в четыре утра, когда на склоне держится жесткий снег, необходимый для комфортного и безопасного скольжения.

«В нашей стране нет больше таких условий для тренировок профессиональных спортсменов, как на Эльбрусе, это признано российской Федерацией горнолыжного спорта», — отметил заместитель гендиректора Кавказ.РФ по эксплуатации курортов, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда КБР Хиса Беккаев.

Ледник Гарабаши — один из 23 ледников на склонах Эльбруса. Лыжники и сноубордисты могут кататься там вплоть до июля, а профессиональные спортсмены — практически круглый год.