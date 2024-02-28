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В Сочи для участников ВФМ создали 12 экскурсионных маршрутов

В Сочи создали 12 экскурсионных маршрутов для участников Всемирного фестиваля молодежи. В их числе есть даже морской. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Сочи для участников ВФМ создали 12 экскурсионных маршрутов
© Unsplash.com

Маршруты проложили по знакомым точкам города. В их числе горнолыжный курорт «Роза Хутор», памятники Петру и Февронии, Владимиру Высоцкому и река Мзымта. Также туристы посетят канатную дорогу и лесную тропу с традиционным русским чаепитием.

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Экскурсии будут проводить 300 гидов с разных уголков России. Программа доступна на шести языках: на русском, китайском, английском, испанском, французском и арабском.

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Коммерсант