В Сочи для участников ВФМ создали 12 экскурсионных маршрутов

В Сочи создали 12 экскурсионных маршрутов для участников Всемирного фестиваля молодежи. В их числе есть даже морской. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Маршруты проложили по знакомым точкам города. В их числе горнолыжный курорт «Роза Хутор», памятники Петру и Февронии, Владимиру Высоцкому и река Мзымта. Также туристы посетят канатную дорогу и лесную тропу с традиционным русским чаепитием.

Экскурсии будут проводить 300 гидов с разных уголков России. Программа доступна на шести языках: на русском, китайском, английском, испанском, французском и арабском.