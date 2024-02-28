Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на российский регион опасности сообщили вГУ МЧС РФ.

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С четверга 28 февраля по субботу 2 марта в горах Кубани (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим спасатели рекомендовали гостям и жителям Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС призвали не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Спасатели напомнили, что в большинстве случаев снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев. А при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.