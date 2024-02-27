Где в России попробовать настоящий сыр, рассказали эксперты

Сыр в России любят не меньше колбас и мяса. Однако далеко не вся представленная на полках магазинов продукция соответствует стандартам качества. В то же время в стране есть несколько регионов, где можно попробовать настоящий сыр. Об этом сообщил портал Tourprom.

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Эксперты сервиса составили список из шести российских регионов, куда смело можно ехать за тем, чтобы попробовать настоящий сыр.

Республика Адыгея

Его также называют черкесским. У него мягкий вкус и нежная консистенция.

Алтайский край

Этот регион традиционно считается лидером по производству сыра. Именно тут готовят сыр твердый сыр «Советский» с терпким сладковатым привкусом.

Воронежская область

Любителям сыра стоит попробовать продукцию Бобровского сыродельного завода, а также сыроварен в селах Подколодовка и Чертовицы.

Московская область

В Истринском районе можно купить сыр натурального созревания. В Ногинском районе — с голубой плесенью в обсыпке из трав и зелени. Частная сыроварня в Балашихе торгует редкими фермерскими сырами, а на экоферме в Можайском районе можно приобрести халуми и брынзу.

Костромская область

Здесь производством сыра занимаются уже много веков. Именно тут выпускают твердый сыр «Костромской». Также тут расположен Музей сыра.

Республика Удмуртия

В селе Светлое производят сыр из козьего молока, в том числе французский сорт «Бюш-де-Шер».