Где в России попробовать настоящий сыр, рассказали эксперты
Сыр в России любят не меньше колбас и мяса. Однако далеко не вся представленная на полках магазинов продукция соответствует стандартам качества. В то же время в стране есть несколько регионов, где можно попробовать настоящий сыр. Об этом сообщил портал Tourprom.
Эксперты сервиса составили список из шести российских регионов, куда смело можно ехать за тем, чтобы попробовать настоящий сыр.
Республика Адыгея
Его также называют черкесским. У него мягкий вкус и нежная консистенция.
Алтайский край
Этот регион традиционно считается лидером по производству сыра. Именно тут готовят сыр твердый сыр «Советский» с терпким сладковатым привкусом.
Воронежская область
Любителям сыра стоит попробовать продукцию Бобровского сыродельного завода, а также сыроварен в селах Подколодовка и Чертовицы.
Московская область
В Истринском районе можно купить сыр натурального созревания. В Ногинском районе — с голубой плесенью в обсыпке из трав и зелени. Частная сыроварня в Балашихе торгует редкими фермерскими сырами, а на экоферме в Можайском районе можно приобрести халуми и брынзу.
Костромская область
Здесь производством сыра занимаются уже много веков. Именно тут выпускают твердый сыр «Костромской». Также тут расположен Музей сыра.
Республика Удмуртия
В селе Светлое производят сыр из козьего молока, в том числе французский сорт «Бюш-де-Шер».
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